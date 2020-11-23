خلايا أزمات بلدات إقليم الخروب: 37 إصابة جديدة

أعلنت خلايا الازمات في بلدات اقليم الخروب تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، وتوزعت على الشكل الآتي:

- البرجين - المريجات: 3 إصابات جديدة، وحالة شفاء.

- شحيم: 8 اصابات، وعدد المصابين ضمن شحيم 85، ومصابون يقيمون خارجها 12، وحالات الوفاة 14، فيما عدد حالات الشفاء الإجمالية: 462.

- برجا: 8 إصابات، وعدد الحالات الايجابية 115، وحالات الشفاء 11.

- مزبود: 4 إصابات جديدة خلال 48 ساعة.

- المغيرية: إصابة واحدة.

- الناعمة - حارة الناعمة: 7 إصابات جديدة، وعدد الحالات الايجابية المتبقية 42، وحالات الشفاء 7 .

- دلهون: 5 إصابات جديدة، والعدد التراكمي للاصابات 40.

سبلين: إصابة واحدة.