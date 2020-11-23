لبنان

غرفة إدارة كوارث عكار: 36 إصابة جديدة بكورونا و54 حالة شفاء

Lebanon 24
23-11-2020 | 16:44
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أعلنت غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار، في تقريرها اليومي، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و54 حالة شفاء.

وتوزعت الإصابات الجديدة كالتالي: عكار العتيقة 4، كوشا 3، أكروم 3، فنيدق 3، رحبة 3، حلبا 2، الشيخ طابا 2، منيارة 2 وإصابة واحدة في كل من القرقف، مجدلا، الحيصا، القليعات، العوينات، عيدمون، كفرتون، بزال، شدرا، التليل، المسعودية، مشتى حمود، خربة داوود ومشمش.

وتبعا للمعطيات الجديدة، بلغ إجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ بدء الجائحة وحتى اليوم: 2424 مصابا. الحالات الإيجابية قيد المعالجة: 402، أما إجمالي حالات الشفاء المسجلة منذ منتصف آذار الماضي، فبلغت 1983 حالة. وأصبح عدد حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة 432 حالة (مقيمين ووافدين)، فيما استقر عدد الوفيات على 45 حالة.
 

المصدر: الوكالة الوطنية
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