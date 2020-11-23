التجمع الديموقراطي: الاستقلال بالتحرر من المنظومة الحاكمة

رأى المكتب الاعلامي المركزي في "التجمع الوطني الديموقراطي" في لبنان، أن "لا استقلال ناجزا وتاما، قبل تحررنا من احتلال طغمة المال والفساد والنهب الحاكمة، والمتحكمة بمقدرات وثروات وخيرات وطننا وشعبنا".

ودعا التجمع "جميع مكونات الانتفاضة، الى برنامج حد أدنى مشترك وقيادة موحدة، من أجل اقتلاع هذه الشبكة المافياوية، المتحكمة بمفاصل الدولة من وزارات وإدارات عامة".