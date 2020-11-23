هذا ما سجّله عداد كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية!

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1041 إصابة جديدة بـ"كورونا" ما رفع العدد التراكمي الى 117476، إضافة الى تسجيل 11 حالة وفاة جديدة.

وجاء في التقرير: