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لبنان
هذا ما سجّله عداد كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية!
Lebanon 24
23-11-2020
|
17:27
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1041 إصابة جديدة بـ"كورونا" ما رفع العدد التراكمي الى 117476، إضافة الى تسجيل 11 حالة وفاة جديدة.
وجاء في التقرير:
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