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لبنان
توقيف مرتكب جريمة بشري... إليكم التفاصيل!
Lebanon 24
23-11-2020
|
17:35
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قتل اللبناني ي.ع.ط بطلق ناري من قبل مجهول على طريق الارز- بشري. وتتابع القوى الأمنية ملابسات الحادث، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
في وقت لاحق، تمكنت عناصر من فرع المعلومات من توقيف القاتل في بشري، وهو من التابعية السورية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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