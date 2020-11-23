توقيف مرتكب جريمة بشري... إليكم التفاصيل!

قتل اللبناني ي.ع.ط بطلق ناري من قبل مجهول على طريق الارز- بشري. وتتابع القوى الأمنية ملابسات الحادث، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



في وقت لاحق، تمكنت عناصر من فرع المعلومات من توقيف القاتل في بشري، وهو من التابعية السورية.