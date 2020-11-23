قوى الامن: مستمرون في التشدد في ضبط مخالفات التعبئة

للحد من انتشار فيروس #كورونا بين المواطنين وحفاظاً على السلامة العامة، #قوى_الامن مستمرّة في التشدّد في ضبط مخالفات قرار التعبئة الصادر عن وزير الداخلية والبلديات، في #طليا ، #روم ، #شكا، #طرابلس.
#إلتزامك_أمانك pic.twitter.com/RnynVaxUcA
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) November 23, 2020
للحد من انتشار فيروس #كورونا بين المواطنين وحفاظاً على السلامة العامة، #قوى_الامن مستمرّة في التشدّد في ضبط مخالفات قرار التعبئة الصادر عن وزير الداخلية والبلديات، في #طليا ، #روم ، #شكا، #طرابلس.
#إلتزامك_أمانك pic.twitter.com/RnynVaxUcA