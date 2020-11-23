قوى الامن: مستمرون في التشدد في ضبط مخالفات التعبئة

أعلنت قوى الامن الداخلي عبر حسابها في "تويتر" أنه "للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين وحفاظا على السلامة العامة، قوى الامن مستمرة في التشدد في ضبط مخالفات قرار التعبئة الصادر عن وزير الداخلية والبلديات، في طليا، روم، شكا، طرابلس. إلتزامك أمانك".