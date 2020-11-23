إصابتان جديدتان بكورونا في منيارة وثلاث حالات شفاء

أعلنت بلدية منيارة واللجنة الصحية في البلدة، في بيان، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد وثلاث حالات شفاء.



وطلبت من مخالطي الإصابتين التواصل مع اللجنة الصحية في البلدية، وذكرت جميع الأهالي بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الوقائية.