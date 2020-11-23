بعد حادثة مقتل شاب من البلدة.. توتر كبير يخيم على بشرّي ودوريات للجيش

تشهدُ منطقة بشرّي توتراً كبيراً، بعد حادثة مقتل الشاب "ي.ع.طوق" على طريق الأرز- بشري، وذلك على يد شخص من التابعية السورية، كانت عناصر من فرع المعلومات أوقفته مساء اليوم.

وتسيطر حالة من الغصب على أوساط أهالي بشري إثر الجريمة التي هزّت المنطقة، إذ نفذوا تجمعاً حاشداً حول السراي، في حين قام عددٌ من الشبان من أبناء البلدة بإحراق منازل يقيم فيها سوريون وذلك بعد طردهم من المنطقة.

التوتر يخيم على #بشري بعد حادثة مقتل شاب من آل طوق

1/2 pic.twitter.com/7R8smaMJQ9 — Mohammad El Jannoun - محمد الجنون (@MhdJannoun) November 23, 2020

التوتر يخيم على #بشري بعد حادثة مقتل شاب من آل طوق

2/2 pic.twitter.com/48Toomz3DW — Mohammad El Jannoun - محمد الجنون (@MhdJannoun) November 23, 2020