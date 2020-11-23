بعد حادثة مقتل شاب من البلدة.. توتر كبير يخيم على بشرّي ودوريات للجيش

تشهدُ منطقة بشرّي توتراً كبيراً، بعد حادثة مقتل الشاب "ي.ع.طوق" على طريق الأرز- بشري، وذلك على يد شخص من التابعية السورية، كانت عناصر من فرع المعلومات أوقفته مساء اليوم.
وتسيطر حالة من الغصب على أوساط أهالي بشري إثر الجريمة التي هزّت المنطقة، إذ نفذوا تجمعاً حاشداً حول السراي، في حين قام عددٌ من الشبان من أبناء البلدة بإحراق منازل يقيم فيها سوريون وذلك بعد طردهم من المنطقة.
التوتر يخيم على #بشري بعد حادثة مقتل شاب من آل طوق
1/2 pic.twitter.com/7R8smaMJQ9
— Mohammad El Jannoun - محمد الجنون (@MhdJannoun) November 23, 2020
التوتر يخيم على #بشري بعد حادثة مقتل شاب من آل طوق
التوتر يخيم على #بشري بعد حادثة مقتل شاب من آل طوق
2/2 pic.twitter.com/48Toomz3DW
— Mohammad El Jannoun - محمد الجنون (@MhdJannoun) November 23, 2020
التوتر يخيم على #بشري بعد حادثة مقتل شاب من آل طوق
2/2 pic.twitter.com/48Toomz3DW
غضب عارم و تسكير طرقات في منطقة بشري و ذلك على
خلفية جريمة قتل قام بها شخص من التابعية السورية بحق الشاب جوزيف طوق
كما طوق آل طوق السراي مطالبين بتسليم قاتل ولدهم pic.twitter.com/PjptxQofhr
— Keserwan 24🇱🇧🇱🇧 (@keserwan24) November 23, 2020
غضب عارم و تسكير طرقات في منطقة بشري و ذلك على
خلفية جريمة قتل قام بها شخص من التابعية السورية بحق الشاب جوزيف طوق
كما طوق آل طوق السراي مطالبين بتسليم قاتل ولدهم pic.twitter.com/PjptxQofhr
حالة غضب كبيرة بين عدد من أهالي #بشري بعد مقتل شاب من البلدة من ال طوق على يد شاب سوري ويطوقون السريا في بشري مطالبين بتسليم القاتل لهم... pic.twitter.com/gmD6C0ueKN
— adel samia (@adelsamia) November 23, 2020
حالة غضب كبيرة بين عدد من أهالي #بشري بعد مقتل شاب من البلدة من ال طوق على يد شاب سوري ويطوقون السريا في بشري مطالبين بتسليم القاتل لهم... pic.twitter.com/gmD6C0ueKN