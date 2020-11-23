مشهدٌ تقشعر له الأبدان.. حادث سير مروع في الدورة (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة وقوع حادث سير مروع في منطقة الدورة.
فيديو يوثق حادث السير المروع في منطقة الدورة #لبنان
1/2 pic.twitter.com/YvRRUtGWYi
— Mohammad El Jannoun - محمد الجنون (@MhdJannoun) November 23, 2020
فيديو يوثق حادث السير المروع في منطقة الدورة #لبنان
1/2 pic.twitter.com/YvRRUtGWYi
فيديو آخر لحادث الدورة#لبنان pic.twitter.com/EAJ28iaZhQ
— Mohammad El Jannoun - محمد الجنون (@MhdJannoun) November 23, 2020
فيديو آخر لحادث الدورة#لبنان pic.twitter.com/EAJ28iaZhQ