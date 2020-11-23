مشهدٌ تقشعر له الأبدان.. حادث سير مروع في الدورة (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة وقوع حادث سير مروع في منطقة الدورة.

ووفقاً للفيديوهات المتداولة حديثاً، فإن الحادث وقع قبل يومين عند أوتوستراد الدورة، وقد أظهرت اللقطات ارتطام دراجة نارية على متنها شخصان، بالفاصل الحديدي للجسر، الأمر الذي أدى إلى سقوطهما على الطريق في الجانب السفلي منه.

فيديو يوثق حادث السير المروع في منطقة الدورة #لبنان

1/2 pic.twitter.com/YvRRUtGWYi — Mohammad El Jannoun - محمد الجنون (@MhdJannoun) November 23, 2020