لبنان

بعد وصف المنطقة بـ"البؤرة الوبائية".. بلدية الغبيري ترد

Lebanon 24
23-11-2020 | 21:22
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أصدرت بلدية الغبيري توضيحاً بشأن خبر جرى تداوله عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حمل عنوان: "الغبيري بؤرة وبائية".
وأكّدت البلدية أنّه "يوم السبت 21 تشرين الثاني 2020 أجري 114 فحص PCR في مركز الغبيري الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية وسجلت النتائج 34 إصابة"، وأضافت: "يهمنا ان نوضح للرأي العام ان الإصابات توزعت على الشكل التالي:

13 اصابة ايجابية تقطن خارج نطاق الغبيري اجريت الفحوص لها في مركز الغبيري.

21 حالة إيجابية ضمن الغبيري، بحسب التوزيع التالي:

18 حالة ايجابية وهي حالات مخالطة لمصابين مسجلين سابقا في الغبيري (أي اصابات معروفة المصدر)

إصابة واحدة (اعادة فحص ومسجلة سابقا)

اصابتان جديدتان مجهولتا المصدر".
 
 
 

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