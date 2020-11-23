بعد وصف المنطقة بـ"البؤرة الوبائية".. بلدية الغبيري ترد

أصدرت بلدية الغبيري توضيحاً بشأن خبر جرى تداوله عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حمل عنوان: "الغبيري بؤرة وبائية".
وأكّدت البلدية أنّه "يوم السبت 21 تشرين الثاني 2020 أجري 114 فحص PCR في مركز الغبيري الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية وسجلت النتائج 34 إصابة"، وأضافت: "يهمنا ان نوضح للرأي العام ان الإصابات توزعت على الشكل التالي:
13 اصابة ايجابية تقطن خارج نطاق الغبيري اجريت الفحوص لها في مركز الغبيري.
21 حالة إيجابية ضمن الغبيري، بحسب التوزيع التالي:
18 حالة ايجابية وهي حالات مخالطة لمصابين مسجلين سابقا في الغبيري (أي اصابات معروفة المصدر)
إصابة واحدة (اعادة فحص ومسجلة سابقا)
اصابتان جديدتان مجهولتا المصدر".