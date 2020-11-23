قاصر غادرت منزل ذويها... ولم تعد

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـةالبـلاغ التالــي:تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:- رويدا زياد خزنه (مواليد عام 2003، لبنانية)التي غادرت منزل ذويها الكائن في محلة ضهر العين-الكورة بتاريخ 16/11/2020، ولم تعد حتى الساعة.لذلك يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 415463-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.