"كورونا" يواصل تقدّمه في العديد من المناطق.. إليكم الجديد

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، اليوم الإثنين، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، مشيرة إلى أن "عدد المصابين الإجمالي في القضاء ارتفع إلى 3140 مصاباً".

وذكرت الوحدة أنه "تم تسجيل، اليوم، حالتي وفاة لشابين مصابين بالفيروس"، في حين أن عدد حالات الشفاء بلغ 1787.



وشددت على "أن وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور هي الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة. وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء. وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".





وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة نصحت الوحدة "جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل".

بدورها، أعلنت لجنة التتبع والترصد في الهرمل تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه "يتم التواصل مع المصابين لإجراء مسح للمخالطين، والطلب اليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوصات".



كذلك، أعلنت بلدية كفرحتى في قضاء صيدا، تسجيل حالة إيجابية لأحد أبناء البلدة، وذلك بعد اجراء فحوصات الـ PCR. أما في بخعون - الضنية، فقد أفيد عن تسجيل 5 إصابات جديدة بـ"كورونا".



بدورها، ذكرت بلدية القبيات في بيان أن "خلية الأزمة في البلدة رصدت 7 حالات إيجابية جديدة"، متمنية "على من تخالط مع المصابين، الاتصال على أحد الخطين الساخنين: 70/703392 و 71/743192.على أن تقوم الخلية بالمتابعة اللازمة". وفيما أعلنت الخلية شفاء 4 حالات، دعت الأهالي الى "تطبيق إجراءات الوقاية، والإلتزام بارتداء الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة". من جهتها، أعلنت بلدية النخلة وحارة الخاصة في بيان تسجيل 3 حالات إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، مؤكدة انهم يلتزمون مع عائلاتهم الحجر المنزلي. كذلك، سجلت بلدية الدوير 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في نطاق البلدة خلال 24 ساعة الماضية، ويخضع كل من المصابين للحجر المنزلي، وكذلك المخالطون لهم. ومع هذا، فقد أعلنت البلدية شفاء 3 من المصابين بالفيروس. و أعلنت بلدية البابلية في بيان، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن جميع المصابين يخضعون للحجر المنزلي، بمتابعة من اللجنة المختصة في البلدية.

وفي المقابل، سجلت اليوم 5 حالات شفاء جديدة، وبذلك يكون قد تراجع عدد الحالات الإيجابية المؤكدة في البلدة، إلى 16 إصابة فقط.