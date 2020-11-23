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لبنان
أبو الحسن: حزبنا لن يكترث لرسائل صغيرة جانبية
Lebanon 24
23-11-2020
|
22:20
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غرّد أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عبر "تويتر" قائلاً: "عندما يفقد بعض الإعلام موضوعيته فيضرب بذلك مصداقيته ويسقطها، للتذكير أنه ومن على شاشتكم كانت تنقل أخبار الإنجازات في الاشغال والصحة والشؤون الاجتماعية وغيرها. سيبقى هذا الحزب يفخر بأدائه الوطني ولن يكترث لرسائل صغيرة جانبية، وسيبقى همه الاول حماية الوطن والدولة وتحقيق مصالح الناس".
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