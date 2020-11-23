مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



حتى الساعة، لا خرق في جدار الازمة السياسية الداخلية، ولم يسجل أي تطور على خط حلحلة تعقيدات مسار تأليف الحكومة في انتظار ما ستحمله الأيام القليلة المقبلة،عله تبذل محاولات جديدة لكسر جمود عملية التاليف، خصوصا بعدما عبرت كلمة الرئيس عون عشية ذكرى الاستقلال عن حجم التباعد والاختلاف في وجهات النظر، بينه وبين الرئيس سعد الحريري حول تركيبة الحكومة الجديدة.



في ظل هذا الواقع، البلاد غارقة في أزماتها المتراكمة، والدولار يحلق صعودا، ورفع الدعم عن السلع الإستهلاكية على الأبواب، وقد تجاوز لبنان دولة "زيمبابوي" ليصبح بالمرتبة الثانية من حيث التضخم العالمي.



وسجلت نسبة التضخم في لبنان حوالي 365% لتسبقه دولة فنزويلا، التي تحتل المرتبة الأولى عالميا بنسبة 2133%، وفق الخبير الإقتصادي الأميركي البروفيسور ستيف هانك، الذي اختصر المشهد بالقول: "من المثير للصدمة مشاهدة السياسيين اللبنانيين لا يكترثون للوضع، بينما بيروت تحترق".



وفي موازاة التخبط المحلي، دعوة دولية أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لقادة لبنان، إلى الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، والاستجابة لاحتياجات الشعب اللبناني".



في المقابل،اعتبر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أن "أهم ما يمكن للبنان أن يقوم به هو مساعدة نفسه، فالوضعان السياسي والاقتصادي في لبنان هما ثمرة طبقته السياسية، التي لا تقوم بالتركيز على تحقيق الرخاء لشعب لبنان". ورأى أنه "على الحكومة اللبنانية التركيز على القيام بإصلاحات حقيقية، وتقديم الخدمات من أجل البلاد وبدء العمل على إمكانياته".



وفي المشهد الاقليمي، برز ما كشفته القناة 12 الاسرائيلية، عن زيارة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى السعودية سرا الأحد، ورصد طائرة قامت برحلة خاصة بين تل أبيب ومدينة نيوم السعودية على ساحل البحر الأحمر، ومع أن وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود نفى الخبر، مؤكدا أن أي لقاء لم ينعقد بين ولي العهد ومسؤولين اسرائيليين، "فالموجودون كانوا مسؤولين أميركيين وسعوديين فقط"، إلا أن الإعلام الإسرائيلي أكد الزيارة، ساردا تفاصيلها، فيما اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي أن تسريب الخبر عن لقاء سري بين نتنياهو وولي العهد السعودي، "أمر غير مسؤول ومثير للقلق".



البداية من ملف الطحين العراقي الذي عاد الى الواجهة من جديد، هبة الطحين العراقية تباع في الافران، وفيديو يتداول على السوشيل ميديا عن هذا الموضوع.. لتوضيح هذا الموضوع، معنا على الهاتف وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة.





مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"



في الوقت الذي إدعى فيه البعض، ومن دون بينة، روايات (دون كيشوتية) تشكك بموقف "حركة أمل" والرئيس نبيه بري من التدقيق الجنائي، بات هذا البعض وما ينسجه من أكاذيب هو من يحتاج إلى تدقيق في مصداقيته.



وكما كان موقفها سباقا وحاسما منذ اليوم الأول لطرح التدقيق، أسقطت حركة "أمل" مرة جديدة كل محاولات بث الإشاعات عبر بيان واضح وصريح عن مكتبها السياسي، أعلنت فيه إلتزامها وإصرارها القديم - المتجدد في السير بالتدقيق، ليس في مصرف لبنان فحسب، بل في كل الوزارات والمؤسسات والإدارات، ولا سيما تلك التي حملت موازناتها الخزينة العبء المالي الأكبر ... والكهرباء نموذجا.



وفي مواجهة وباء الخطاب الشعبوي المضلل للرأي العام، وحسما لأي تعارض، كان لقاح حركة "أمل" لناشري هذا الوباء، تقديم إقتراح قانون من كتلة "التنمية والتحرير" للتدقيق الجنائي.



على أي حال، فإنه من المفيد إنعاش ذاكرة الشعبويين بأن حركة "أمل" قادت خلال تولي وزارة المالية إنجاز الحسابات وقطوعات الحساب منذ العام 1992 ... يعني باللبناني ... هي (أم الصبي) في التدقيق، ونقطة على السطر.



وإلى التحضير لصفحة جديدة من النقاش في قانون الإنتخاب، تبدأ الأربعاء المقبل جلسة اللجان النيابية المشتركة بدعوة من الرئيس بري، والتي سيمثل فيها إقتراح كتلة "التنمية والتحرير" فرصة لحوار مسؤول، يفتح الباب أمام تفاهمات تكرس الإستقرار الداخلي.





مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"



غاصب أولى القبلتين، ضيف بلاد الحرمين الشريفين، فأين الشرفاء من أهل القبلتين وأهل الحرمين؟..



سقطت آخر أوراق التوت، ولم يفلح بيان سعودي خجول بنفي الشرح الاسرائيلي المسهب عن لقاء جمع بنيامين نتنياهو ومحمد بن سلمان ومايك بومبيو في نيوم السعودية - مدينة الاحلام، التي يريد أن يبنيها بن سلمان، ومعها حلمه بالملك..



وصل سائق قطار التطبيع الى آخر محطاته، وبات لزاما أن ينكشف، فأوراق الاعتماد الأميركية بدأت بالنفاد، وبات على حاكم المملكة أن يغذيها بأثمن الاوراق، فكان لقاء قرر الاسرائيلي الكشف عنه لحاجة في نفس نتنياهو قضاها، وتركزت المباحثات حول التطبيع وإيران، كما قالت مصادر إسرائيلية وسعودية للاعلام العبري، فيما أحجم بعض الاعلام العربي عن ذكر سوأة حاكمه، الذي لن يستطيع دوام الإنكار.



لقاء في نيوم على أنغام - بل أوهام القوة، بين الثلاثي الخائب من صناديق الاقتراع الأميركية، الى مأرب اليمنية وغزة الابية. وقبل أن يتسرب بيان اللقاء، كان المجتمعون قد سمعوا صدى القدس التي باعها بن سلمان وأدواته، سمعوه من صاروخ القدس اثنان 2 المجنح الذي أطلقه "أنصار الله" وفلسطين على أعدائهم، كقصاص عادل ورسالة عالية اللهجة ستطال شظاياها جميع أهل العدوان، الذين باتوا متجمعين في أحضان الصهيوني - من السعودي الى الاماراتي والبحريني والسوداني - كما قال الناطق باسم حركة "أنصار الله" في اليمن محمد عبد السلام .. هؤلاء هم متحكمو هذه الامة، وإن طال صمتها، فعلى هذه الامة السلام.



في لبنان تسليم بالأمر الواقع عند حدود العناد والجمود المفروض بعصى أميركية غليظة، فيما قدم الفرنسيون للمعنيين بالتشكيل اقتراحا لحل عقدة الاسماء. تشكيل حكومة الإنقاذ والإصلاح وتنفيذ القوانين، لم يعد خيارا بحسب المكتب السياسي لحركة أمل، الذي أكد ان الحركة كانت سباقة في الموافقة على القيام بالتدقيق الجنائي، وتؤكد اليوم إصرارها والتزامها السير به في المصرف المركزي، والوزارات والادارات والمؤسسات كافة..



تدقيق قالت مصادر مطلعة "للمنار" إن رئيس الجمهورية بصدد القيام بخطوة ستضع الجميع بمواجهة حقيقة موقفهم منه، أمام الرأي العام.





مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"



بين غبي وجاهل وحاقد، صنف ضرب التدقيق الجنائي ردود فعل بعض اللبنانيين، في مقابل الموقف الوطني الإصلاحي للبنانيين آخرين، اختصر موقفهم رئيس الجمهورية في رسالة الاستقلال بالإشارة إلى أن "التدقيق الجنائي هو مدخل كل إصلاح".



الغبي، هو الذي اعتبر أن ما تعرض له التدقيق عائد إلى كونه ينطلق من مصرف لبنان ولا يشمل الوزارات والإدارات، والجاهل، هو الذي لم يفهم أن الإصلاح لا بد أن يبدأ من مكان ما، لأن التعميم يعني الإسقاط. أما الحاقد، فهو الذي اعتبر أن ضرب التدقيق هو ضرب لرئيس الجمهورية ومن يمثل، وصفعة "للتيار الوطني الحر"، لا صدمة لجميع القوى الإصلاحية في البلاد، ولكل المواطنين المؤمنين بأن لبنان يستحق يوما ما أن يصبح وطنا، بكل ما لكلمة وطن من معنى.





لكن، في مقابل هذا الثلاثي، فكرة واحدة، شدد عليها رئيس البلاد: "التدقيق الجنائي قادر على كشف مكامن الفساد والهدر وتبيان أسباب الإنهيار الحالي والمسؤولين عنه، حيث كان مقررا له أن ينسحب على كل الوزارات والإدارات والمؤسسات بعد المصرف المركزي"، وتابع رئيس الجمهورية: "أن عبثا نحارب الفساد بمعزل عن التدقيق المذكور، أضف الى أنه وارد في جميع الأوراق الإصلاحية، ولا سيما في المبادرة الفرنسية، وهو أيضا شرط من شروط الاستحصال على برامج المساعدات من صندوق النقد الدولي والدول والصناديق المانحة.



وإذ تحدث رئيس الجمهورية عن العراقيل والمطبات الكثيرة التي وضعت أمام التدقيق، لفت إلى أن مع "تذليل كل عقبة كانت تنبري أخرى أشد وأصعب، بحيث بقيت المتاريس المصلحية مرفوعة بوجهه، بتمويه متقن، حتى تمكنت أخيرا من توجيه الضربة الأخيرة له"، قبل أن يردف قائلا: "لن اتراجع في موضوع التدقيق المالي الجنائي مهما كانت المعوقات، وسوف أتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادة إطلاق مساره المالي، وأدعو نواب الأمة الى القيام بواجبهم التشريعي الذي على أساسه أولاهم الناس ثقتهم، وأدعو الإعلام الى خوض هذه المعركة بكل صدق وشفافية، فهنا الساحة الحقيقية لمحاربة الفساد. أما أنتم أيها اللبنانيون، ختم رئيس الجمهورية، ف- "أدعوكم الى الوقوف وقفة واحدة حقا، فتضغطون حيث يجب، وترفعون الصوت في المكان الصحيح لكسب هذه المعركة، لأنها المعركة الأساس في إنقاذ لبنان".



هذا في موضوع التدقيق، أما في الموضوع الحكومي، فنترك الكلام لنائب رئيس مجلس النواب، في سياق النشرة.



