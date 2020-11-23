نجم: هناك فجوة في ​مصرف لبنان​ ويجب أن نعرف قيمة الخسائر

أكّدت وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم أن "السرية المصرفية وجدت لحماية أموال المودعين وليس لمنع الدولة من كشف الحسابات في مصرفها المركزي"، معربة عن استغرابها لنظرية "استهداف مصرف لبنان"، وقالت: "البعض يتناسى أن الناس لا يستطيعون الوصول الى ودائعهم. هناك فجوة في مصرف لبنان ويجب أن نعرف قيمة الخسائر حتى نستطيع بلورة خطتنا".

وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، قالت نجم أنه "منذ البداية كان واضحاً أن هناك أفخاخ أمام التدقيق الجنائي بدءاً من الاطاحة بشركة كرول وكنا نعلم ان العراقيل بانتظارنا".

وأضافت: "وزارة العدل ليست مسؤولة عن العقد وهيئة التشريع والاستشارات في الوزارة اطلعت على مسودة العقد وليس على النسخة النهائية".