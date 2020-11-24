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لبنان
مخاوف من آخر شهرين في لبنان
Lebanon 24
24-11-2020
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تسود مخاوف لدى ما تبقى من رعايا سفارات من شهرين صعبين، ينتظران لبنان، وفق أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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