رفض لمناقشة قانون للانتخابات

أكدت مصادر نيابية مسيحية لـ "السياسة" أن "الظروف الحالية الضاغطة التي يمر بها البلد، لا تسمح بمناقشة أي مشروع لقانون الانتخابات النيابية، لأن هناك ملفات أكثر أهمية ينبغي التعامل معها"، مشدّدة على أن "النواب المسيحيين ليسوا مستعدين للبحث في أي مشروع انتخابي، في ظل ظروف البلد السيئة على مختلف الأصعدة"، ومشيرةً إلى أن "الأولوية يجب أن تكون للإسراع في تشكيل الحكومة لإنقاذ لبنان من الوضع المأساوي الذي يمر به، ومن ثم يصار إلى الاهتمام بأمور أخرى".