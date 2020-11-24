لبنان

تهديد بالشارع للضغط على الحريري

Lebanon 24
24-11-2020 | 00:34
A-
A+
Doc-P-768748-637417749960782801.jpg
Doc-P-768748-637417749960782801.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد رفض الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الاستجابة لشروط "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" التي وضعاها للموافقة على إعلان الولادة الحكومية، يبدو أن الطرفين قررا اللجوء إلى خطوات تصعيدية، بهدف ممارسة المزيد من الضغوطات على الحريري للسير بمشروعهما، حيث ترددت معلومات بين مناصري "الوطني الحر"، أن ثمة اتجاها للنزول إلى الشارع بمعايير جديدة وعلى قياس التيار، وذلك اعتراضاً على الأوضاع السياسية الحالية التي وصلت اليها البلاد وطريقة تشكيل الحكومة وكذلك ما آل اليه التدقيق الجنائي، علماً ان تحضيرات في هذا الاتجاه قد بدأ الحديث عنها بما في ذلك إمكانية إشراك الحلفاء، ومن بينها "حزب الله".
وكشفت المعلومات المتوافرة لـ"السياسة" أن "رئيس الجمهورية ميشال عون الذي انتقد الرئيس الحريري دون تسميته في كلمة الاستقلال التي ألقاها، يحمل الرئيس المكلف مسؤولية تعطيل التأليف، من خلال رفضه اعتماد معايير موحدة في المشاورات التي يجريها، الأمر الذي يبقي الوضع على حاله، وبالتالي توقع أن تطول الأزمة الحكومية، في ظل إصرار كل طرف على مواقفه، وعدم استعداده لتقديم تنازلات تسرع بولادة الحكومة، في وقت يتمسك "حزب الله" بدعم حليفه "العوني" في كل مطالبه على الصعيد الحكومي، وتحديداً بعد العقوبات الأميركية على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل.
ولا يبدو كما تقول مصادر سياسية لـ"السياسة"، أن "الرئيس المكلف غير وارد الخضوع للابتزاز، متسلحاً بقوة الدستور الذي لا يحدد وقتاً لانتهاء التكليف أو سحبه منه، حتى يتم التوافق على التشكيلة العتيدة التي يدور بشأنها خلاف مستحكم بين المكونات السياسية، حول من يمسك بقرار الحكومة ويسخره وفقاً لمصالحه".
المصدر: اللواء
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2020-11-24
09:46 | 2020-11-24
09:45 | 2020-11-24
09:42 | 2020-11-24
09:17 | 2020-11-24
09:06 | 2020-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website