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لبنان
الوضع الحكومي جامد
Lebanon 24
24-11-2020
|
00:46
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وصفت مصادر معنية بالتأليف الوضع الحكومي بالجمود، متسائلة عبر "اللواء": "هل التأليف يمنع الانهيار أم يلحق به.. داعية إلى النظر في إمكان تفعيل حكومة تصريف الأعمال، إذا تأخر التأليف، مشيرة إلى مرحلة مملة من الانتظار".
المصدر:
اللواء
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