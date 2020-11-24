الوضع الحكومي جامد

وصفت مصادر معنية بالتأليف الوضع الحكومي بالجمود، متسائلة عبر "اللواء": "هل التأليف يمنع الانهيار أم يلحق به.. داعية إلى النظر في إمكان تفعيل حكومة تصريف الأعمال، إذا تأخر التأليف، مشيرة إلى مرحلة مملة من الانتظار".