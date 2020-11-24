زيارة قريبة للحريري الى بعبدا

تردّدت معلومات عبر "اللواء" عن زيارة قريبة للرئيس سعد الحريري الى القصر الجمهوري لتقديم مسودة حكومية جديدة بالاستناد الى النقاش الذي جري بينهما يوم الاثنين من الاسبوع الماضي، لم يحصل اي تطور يفيد بإتفاق نهائي على اسماء الوزراء لا سيما المسيحيين منهم