لبنان

تهديد بعد الاطلاق

Lebanon 24
24-11-2020 | 04:47
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تداول اعلاميون رسالة من احد اصحاب المواقع تتضمن تهديد من لم يقف الى جانبه اثناء توقيفه بتهمة تزوير بطاقات صحافية وبيعها علما انه لم يخضع للمحاكمة بل اطلق بعد ايام.
المصدر: النهار
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تهديد

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