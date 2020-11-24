تهديد بعد الاطلاق

تداول اعلاميون رسالة من احد اصحاب المواقع تتضمن تهديد من لم يقف الى جانبه اثناء توقيفه بتهمة تزوير بطاقات صحافية وبيعها علما انه لم يخضع للمحاكمة بل اطلق بعد ايام.