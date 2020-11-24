لبنان

الوضع الدرزي

Lebanon 24
24-11-2020 | 04:52
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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية إطلاق أحد موقوفي حادثة البساتين، والذي أدى إلى تصعيد من رئيس الحزب الديمقراطي وحزبه، ما يؤكد استمرار ذيول هذه الحادثة ورواسبها وفشل اللجنة الثلاثية التي شُكّلت لمعالجة وضع البيت الدرزي.
المصدر: النهار
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حادثة البساتين

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