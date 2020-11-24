لبنان

العلاقة مع الخليج

Lebanon 24
24-11-2020 | 04:52
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يقول أحد النواب العائدين من دولة خليجية إنّ ما سمعه من أصدقائه الخليجيين وما يُكتب في بعض الإعلام يؤكد على تحوّلات جذرية ستحصل على صعيد علاقة لبنان بالخليج، والمخاوف من أن ترتد سلباً على الاقتصاد اللبناني.
المصدر: النهار
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