متابعة من باريس

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Lebanon 24
24-11-2020 | 04:52
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لا يزال مسؤول معني بالأزمة الاقتصادية والمالية يتابع في باريس دقة ما لديه من أرقام، بطلب من الفرنسيين.
المصدر: نداء الوطن
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