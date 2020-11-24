تحرك أوروبي باتجاه لبنان

يتردد أنّ تحركاً أوروبياً حول لبنان يجري التحضير له مع فرنسا، في خطوة تهدف إلى إعلان التبني الأوروبي للمبادرة الفرنسية وإعطائها دفعاً دولياً ضاغطاً لتأليف الحكومة.

