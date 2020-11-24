لبنان

تحرك أوروبي باتجاه لبنان

Lebanon 24
24-11-2020 | 04:52
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يتردد أنّ تحركاً أوروبياً حول لبنان يجري التحضير له مع فرنسا، في خطوة تهدف إلى إعلان التبني الأوروبي للمبادرة الفرنسية وإعطائها دفعاً دولياً ضاغطاً لتأليف الحكومة.
المصدر: نداء الوطن
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