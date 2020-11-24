لبنان

امتعاض في الريجي

Lebanon 24
24-11-2020 | 04:52
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تبدي أوساط اللجان والخبراء في مصلحة الريجي في الشمال، امتعاضاً من رئيس المصلحة الذي يسمح بحضور خبير من البقاع للإشراف على عمل لجان التسليم وتحديد الأسعار "مع العلم بأن هناك 4 خبراء من الشمال ومسؤولاً خامساً عنهم للقيام بهذه المهمة".
المصدر: نداء الوطن
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