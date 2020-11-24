امتعاض في الريجي

تبدي أوساط اللجان والخبراء في مصلحة الريجي في الشمال، امتعاضاً من رئيس المصلحة الذي يسمح بحضور خبير من البقاع للإشراف على عمل لجان التسليم وتحديد الأسعار "مع العلم بأن هناك 4 خبراء من الشمال ومسؤولاً خامساً عنهم للقيام بهذه المهمة".