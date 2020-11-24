العدوّ يدعو عون شخصياً للتفاوض: إقرار اسرائيليّ بفـشل الترسيم

كتب يحيى دبوق في "الأخبار": ما الذي تعنيه دعوة وزير الطاقة في كيان العدو، يوفال شتاينتس، للقاء الرئيس ميشال عون، سراً أو في العلن في إحدى الدول الأوروبية لحل الخلاف على الحدود البحرية بين الجانبين؟ بداهة، تعني أن مفاوضات الناقورة وصلت فعلياً إلى طريق مسدود، مع خشية إسرائيلية من الأسوأ، مرتبطة بالمعادلة الأوسع مع لبنان.



بداية، من المفيد الإشارة إلى أن النتائج التي حقّقتها إسرائيل كانت كاملة، جراء نجاحها عبر الضغط الأميركي في جرّ لبنان إلى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بحلّتها الحالية. إلا أن المسار لا يستهدف تحقيق مسار تفاوضي مع لبنان، وإن كانت هذه النتيجة مطلوبة لذاتها، بل تحقيق مستويات أعلى وأشمل من التفاوض على إيجاد حل تقني للحدود البحرية بين الجانبين. بداية، من المفيد الإشارة إلى أن النتائج التي حقّقتها إسرائيل كانت كاملة، جراء نجاحها عبر الضغط الأميركي في جرّ لبنان إلى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بحلّتها الحالية. إلا أن المسار لا يستهدف تحقيق مسار تفاوضي مع لبنان، وإن كانت هذه النتيجة مطلوبة لذاتها، بل تحقيق مستويات أعلى وأشمل من التفاوض على إيجاد حل تقني للحدود البحرية بين الجانبين.

تقدير إسرائيل لنتيجة المفاوضات جاء مغلوطاً، إذ بني على عامل شبه وحيد في دفع لبنان لإيجاد حل تسووي للحدود البحرية، مهما كان التنازل في المضمون، ناهيك بالشكل. قدّرت تل أبيب أن الأزمة الاقتصادية في لبنان كفيلة بتليين الموقف اللبناني إلى حدّ التنازل وتلبية رغبات إسرائيل عبر التفاوض، وأن كل ما يهمه الآن استخراج الغاز وعائداته المالية.

وكانت إسرائيل، وربما لا تزال، تأمل من المفاوضات، على هذه الخلفية الاقتصادية، تحقيق ما لم يتحقق في الأمن والسياسة، وتحقيق أهداف تتجاوز ترسيم الحدود البحرية، وتصل إلى إعادة إحياء معادلة القوة الإسرائيلية وفرض الإرادات، والقول بعدما تلقّت «إسرائيل» ضربة كبيرة جداً عام 2000 نتيجة الانسحاب من لبنان، إنه يستحيل على أعداء إسرائيل تحصيل الحقوق وحل الخلافات إلا عبر التفاوض والتسويات. أما المقاومة والمعاندة فلا تفضيان إلى نتيجة.