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لبنان
ملف مالي يشكل عامل تفجير بين حليفين
Lebanon 24
24-11-2020
|
06:16
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ملف مالي يشكل عامل تفجير إضافي للعلاقة المتوترة أصلاً بين حليفين لدودَين، بحسب أسرار "الأنباء".
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