لبنان

توجيهات من خارج سياق المناكفات السياسية

Lebanon 24
24-11-2020 | 06:20
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يؤكد مرجع سياسي وجود توجيهات من خارج سياق المناكفات السياسية المحلية تقف خلف حملة تشويه مقصودة لبعض القوى، بحسب أسرار "الأنباء". 


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