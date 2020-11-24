المبادرة الفرنسية بين "الحياة والموت".. ماذا قالت غريو؟

كتبت "الأخبار": "تتعامل أوساط الرئيس المكلف سعد الحريري مع كلام الرئيس ميشال عون على أنه تصويب على المبادرة الفرنسية نفسها، والتي تردّد خلال اليومين الماضيين أنها لم تعد في التداول. إلا أن مصادر متقاطعة نفت هذه المعلومات، مؤكدة أن فرنسا لا تزال الأكثر قدرة على القيام بدور في لبنان. ونُقل عن السفيرة الفرنسية الجديدة، خلال لقاء مع مسؤولي الصحف الفرنسية في بيروت، تأكيدها أن المبادرة مستمرة رغم العقبات".