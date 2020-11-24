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لبنان
ما هو همّ المعرقلين؟
Lebanon 24
24-11-2020
|
06:42
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يقول مسؤولون في تيار بارز إنّ سبب عرقلة تأليف الحكومة هو أنّ همّ المعرقلين الوحيد الحصول على حصص رغم إنكار الجميع ذلك، وفق ما ورد في "الجمهورية".
المصدر: الجمهورية
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