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لبنان
خلاف حول رفع الدعم عن سلعة حيوية للمواطنين
Lebanon 24
24-11-2020
|
06:45
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دار خلاف داخل مجلس مالي ونقدي حول إمكان رفع الدعم عن سلعة حيوية للمواطنين مؤثرة في حياتهم اليومية، بحسب "الجمهورية".
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