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لبنان
الهبة الفرنسية لا تذهب فقط للعائلات الأكثر فقراً!
Lebanon 24
24-11-2020
|
06:48
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ذكرت "الجمهورية" ان لجان الأهل في المدارس تستغرب آلية توزيع الهبة الفرنسية إلى أهالي الطلاب لأنها لا تذهب فقط للعائلات الأكثر فقراً.
المصدر: الجمهورية
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الهبة الفرنسية
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