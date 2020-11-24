لبنان

الهبة الفرنسية لا تذهب فقط للعائلات الأكثر فقراً!

Lebanon 24
24-11-2020 | 06:48
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ذكرت "الجمهورية" ان لجان الأهل في المدارس تستغرب آلية توزيع الهبة الفرنسية إلى أهالي الطلاب لأنها لا تذهب فقط للعائلات الأكثر فقراً.
المصدر: الجمهورية
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الهبة الفرنسية

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