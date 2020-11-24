لبنان

عقب جريمة بشري المروعة.. هذا ما طالب به نائبا المنطقة

Lebanon 24
24-11-2020 | 08:46
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على اثر الجريمة المروعة التي شهدتها مدينة بشري، عبر سقوط الشاب جوزاف عارف طوق قتيلاً على يد أحد العمال السوريين، اصدر نائبا قضاء بشري ستريدا جعجع وجوزاف اسحق، البيان الآتي:

 

يتوجه نائبا منطقة بشري ستريدا جعجع وجوزاف اسحق بأحر التعازي والمواساة الى عائلة واقارب المغدور جوزاف عارف طوق، على مصابهم الأليم ويدعوان لله ان يبلسم جراحهم ويخفف من آلامهم وحرقة قلوبهم، على ان تكون هذه خاتمة احزانهم ان شاء الله.

 

وقد سارعت النائب ستريدا جعجع لحظة سماعها بالفاجعة، بالاتصال بقائد الجيش العماد جوزاف عون، وتمنت عليه توقيف القاتل فوراً، والعمل على ضبط الأمن في المدينة، وعدم السماح لأي كان باستغلال هذه الحادثة من اجل اخلال الأمن فيها.

 

ومن بعدها، أجرت اتصالاً برئيس بلدية بشري فرادي كيروز، وتمنت عليه عقد اجتماع طارئ للمجلس البلدي من اجل متابعة التحقيقات بشكل دقيق وحثيث عن قرب، نظراً لفداحة الحادثة من جهة، وخطورتها من الجهة الثانية.

ان نائبي قضاء بشري ستريدا جعجع وجوزاف اسحق يطالبان السلطات القضائية والامنية المعنية، بإجراء المقتضى، بعد ان تم القاء القبض على القاتل وبأسرع وقت ممكن. كما يطالبان قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي، وكل الأجهزة الأمنية الأخرى المعنية، بالقيام بحملة تفتيش واسعة على تجمعات السوريين في المدينة والقضاء، للتأكد من عدم وجود اي سلاح فيها او مطلوب للعدالة.

 

وفي الختام ، يتمنى النائبان ستريدا جعجع وجوزاف اسحق على اهلهم في القضاء وخصوصا ً في مدينة بشري، التزام القوانين، وعدم الانجرار الى اية افعال غرائزية، باعتبارهم اصحاب حق، والقاتل قد أصبح بين ايدي القوى الأمنية، وسينال عقابه على الجريمة التي ارتكبها.

 

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