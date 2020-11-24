كم بلغ مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة حتى اليوم؟

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية صباح اليوم 24-11-2020 منعاً لانتشار فيروس كورونا بلغ 27653 محضراً.