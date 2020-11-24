نتائج فحوص رحلات وصلت إلى بيروت: 5 حالات إيجابية

أفادت وزارة الصحة العامة عن استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 21/11/2020، وأظهرت النتائج وجود خمس حالات إيجابية.وجاءت النتائج كالتالي:رحلة بغداد: الشركة العراقية الرقم 1313 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: شركة MEA الرقم 266 (حالتان إيجابيتان)رحلة باريس: شركة Air France الرقم 566 (جميعها سلبية)رحلة باريس: شركة MEA الرقم 212 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة: الشركة المصرية الرقم 711 (جميعها سلبية)رحلة بغداد: الشركة العراقية الرقم 301 (جميعها سلبية)رحلة بغداد: شركة MEA الرقم 323 (جميعها سلبية)رحلة أربيل: شركة MEA الرقم 325 (حالتان إيجابيتان)رحلة اسطنبول: الشركة التركية الرقم 826 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة: شركة MEA الرقم 307 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: شركة Pegasus الرقم 863 (حالة إيجابية واحدة)رحلة السليمانية: الشركة العراقية الرقم 133 (جميعها سلبية)رحلة بروكسيل: شركة MEA الرقم 216 (جميعها سلبية)