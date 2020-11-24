افتتاح مسرحية "لبيروت" في ذكرى الاستقلال في الدوحة





مسرحية "لبيروت" كتابة عبير عادل جابر، وإدارة الإنتاج الفني لزينة خوري، والإخراج والسينوغرافيا لبشير الزمامي، ومن تمثيل طلاب المركز. افتتح مركز "وتر للموسيقى والفنون" في الدوحة في قطر، لمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لاستقلال لبنان، مسرحية "لبيروت" برعاية وحضور السفيرة فرح بري، القائم بالأعمال بالوكالة لدى سفارة لبنان في دولة قطر، وحضور كل من سفير الجمهورية التونسية في دولة قطر سامي السعيدي، قنصل لبنان في الدوحة، لمى مراد وقنصل الجمهورية التونسية في دولة قطر السيد حسن بن رمضان، والفنان التونسي لطفي بوشناق، ومديري المركز زينة خوري وبشير الزمامي وعدد من أهالي طلاب المركز.مسرحية "لبيروت" كتابة عبير عادل جابر، وإدارة الإنتاج الفني لزينة خوري، والإخراج والسينوغرافيا لبشير الزمامي، ومن تمثيل طلاب المركز.

وتناولت المسرحية وضع المغتربين اللبنانيين وشوقهم العميق وحنينهم الذي لا ينتهي لبلدهم. واعتبرت كاتبة المسرحية الإعلامية عبير عادل جابر أن "لبيروت" ما هي إلا رسالة حبّ لأهلنا في لبنان، لكل أم وضبت حقيبة ابنها، ولكل والد حبس دمعته وهو بودع ابنته عند باب الطائرة.. هي تحية لكل من غادر أرضه دون أن يفارقه حلم العودة يوماً لأحضان وطنه.. مسرحيتنا اليوم إهداء لروح أبي الراحل بعيداً عني ولكثيرين مثله ممن رحلوا دون أن يودعوا أبناءهم.. ولكل جدّ يتمنى رؤية أحفاده واحتضانهم بعيداً عن الشاشات والأثير". وأضافت "المغتربون اللبنانيون يعيشون هذا العام شوقاً مزدوجاً لبلدهم لبنان، فمع أزمة الكورونا وتداعياتها والضوابط التي فرضتها على العالم أجمع، يعاني اللبناني المغترب من حرقة كبيرة لغربته القسرية التي تفرضها الظروف الحالية".

واختتمت المسرحية بتقديم درع للسفيرة بري، وتكريم السفير التونسي على دعمه. كما تم تكريم الفنان لطفي بوشناق على تقديمه أغنية خاصة لمركز "وتر للموسيقى والفنون" بعنوان "لبنان بلد الهوى ما أروعك" مهداة للبنان وللشعب اللبناني من شعب تونس في ذكرى الاستقلال.