لبنان

طبيبان جديدان شهيدا الواجب الانساني بمواجهة "كورونا"

Lebanon 24
24-11-2020 | 09:45
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نعى "تجمع الاطباء" في بيان "الطبيبين خليل سيف الدين، وظافر ميتا شهيدي الواجب الانساني بمواجهة كورونا، اللذين ارتقيا خلال تأدية مهمتهم المهنية الانسانية النبيلة، لانقاذ أرواح المواطنين، ففقدا روحيهما على مذبح التضحية، في الخطوط الصحية الامامية".

وجدد التجمع، "مطالبته نقابتي الاطباء في بيروت وطرابلس، ووزارة الصحة والحكومة، الى تقديم تعويضات مالية لأهالي الاطباء الشهداء، وعائلاتهم، تقديرا لجهودهم اللامحدودة وعطاءاتهم الكبيرة، في خدمة صحة المواطنين".

ودعا الى "اقامة نصب تذكاري لهؤلاء الزملاءالشجعان والابطال، في باحة بيت الطبيب، تكريما وتخليدا لذكراهم" .
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