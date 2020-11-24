أمطار غزيرة وصواعق وعواصف رعدية ستضرب لبنان.. الثلوج على 1800م !

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك انه فيما تستقر المرتفعات الجوية فوق اوروبا (الآزوري) وغرب آسيا (السيبري)، تتابع المنخفضات الجوية سيرها نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط عبر شمال افريقيا وجنوب اوروبا، حيث ينشط المنخفض المداري (منخفض البحر الأحمر) ويستقطب نحوه الرطوبة والأمطار، وما ينتظر شمال مصر وفلسطين وشمال الأردن والسواحل اللبنانية، امطارا غزيرة وعواصف رعدية، الأمر عينه الذي تنتظره جدّة ووسط البحر الأحمر، ويبدو ان السيول والفيضانات سوف تهدد جدّة بسبب ارتفاع الرطوبة وتشكل السحب الركامية نتيجة التقاء الرياح الرطبة الحارة القادمة من بحر العرب مع الرياح الشمالية الباردة المنحدرة من تركيا ولبنان وقبرص جنوباً.

يبدأ تأثير المنخفض الجوّي على فلسطين ولبنان اعتباراً من مساء الأربعاء مع امطار محلية وصواعق وعواصف رعدية، تشتد غزارتها على الخط الساحلي وتتعمق (بشكل محلّي) في الداخل يوم الخميس، فيما تكون المناطق الشمالية عرضةً للرياح الشرقية التي ستخفف من حدّة الامطار وغزارتها وتكون الحصة الأولى للمناطق الوسطى والجنوبية.

تتساقط الثلوج فوق 2100 متر بسبب تراجع درجات الحرارة، وتصل يوم السبت الى 1800/1900.

يبدأ المنخفض بالانحسار ظهر السبت رغم الانفراجات الواسعة التي سيشهدها لبنان بين الخميس والجمعة .

طقس يوم الثلاثاء غائم بسحب مرتفعة يتحوّل مساء الاربعاء الى ممطر ساحلاً وجنوب البلاد، مع عواصف رعدية.

على الساحل: 23/24 درجة نهاراً. تنخفض ليلاً الى 16

في البقاع: 16 درجة نهاراً وتنخفض ليلاً الى 6

على الجبال 1200 متر: 16 نهاراً و 6 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 10 نهاراً و 3 ليلا

الرياح: جنوبية شرقية بقاعاً وشرقية شمالاً شمالية غربية ساحلاً سرعتها بين 20 و 25كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1012hpa

الرطوبة: 60% الى 87%