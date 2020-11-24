الانخفاض بعداد "كورونا" ليس مؤشرا لنجاح الاقفال.. الأيام الثلاثة المقبلة حاسمة

أكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري أن الانخفاض الذي شهده عداد كورونا في اليومين الماضيين لا يشكل مؤشر نجاح الاقفال العام داعيا الى انتظار الأرقام التي ستصدر في الأيام الثلاثة المقبلة لتحديد نتائج قرار الاقفال.

وفي حديث الى "صوت كل لبنان" شدد البزري على أن ما بعد الاقفال يشكل التحدي الأبرز، مشيرا الى أهمية الخروج من هذه المرحلة بطريقة منظمة وبالتعاون مع جميع القطاعات المعنية لأن الاستمرار بالإقفال يعرض الاقتصاد الى خطر كبير.

ورجّح البزري وصول لقاح كورونا في شباط المقبل خصوصا وأن لبنان متقدم بالمفاوضات مع الشركات المنتجة ومن المتوقع نيل موافقتها في العاشر من الشهر المقبل، لتبدأ بعدها عملية تسليم اللقاحات التي ستصل الى لبنان على دفعات.