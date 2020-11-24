9 حالات ايجابية بـ"كورونا" في قضاء راشيا

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" انه سجل في الساعات الاخيرة تسع اصابات بفيروس كورونا في قضاء راشيا، كانوا خضعوا لفحوص pcr، وجاءت النتائج ايجابية، توزعوا في قرى القضاء على النحو التالي :كوكبا(1)، عيحا(1)، الرفيد(1)، كفرقوق(2)، راشيا(3)، عيتا الفخار(1).وجدد قائمقام راشيا نبيل المصري "دعوته للبلديات لرفع الجهوزية، والمتابعة الدقيقة للحالات، وتوفير شروط الحماية المجتمعية للاهالي من خلال الرقابة عبر الشرطة البلدية، والتذكير اليومي بالارشادات ومخاطر الوباء".