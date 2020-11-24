لبنان

لقاء إفتراضي بين حزبَيْ "الكتائب" و"الشعب الأوروبي"

Lebanon 24
24-11-2020 | 10:55
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عقد لقاء إفتراضي بين حزبي "الشعب الأوروبي" و"الكتائب اللبنانية" حيث تم عرض آخر التطورات في لبنان والمنطقة وسبل التعاون بين الحزبين.
حضر اللقاء أمين عام حزب "الشعب الاوروبي" أنطونيو لوبيز إستوريز، مدير مكتبه لويس بلنكو ومستشارة حزب "الشعب الاوروبي" لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيلا هوتتش وعن جانب حزب "الكتائب" حضر كل من الأمين العام سيرج داغر، رئيس جهاز العلاقات الخارجية الدكتور ميشال أبو عبدالله ومنسق العلاقات الخارجية مروان عبدالله.
تناول المشاركون التطورات السياسية في لبنان لاسيما بعد إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي والسبل المناسبة لمساعدة لبنان إقتصاديا، إجتماعيا وسياسيا عبر الدور الذي يجب أن يلعبه الإتحاد الأوروبي في لبنان.
كما تخلل اللقاء مناقشة حول سبل التعاون بين الحزبين وتم الإتفاق على خطة عمل للعام 2021.
وكانت مناسبة لتهنئة حزب "الشعب الأوروبي" كل من داغر وأبو عبدالله على توليهما مهامهم الجديدة في حزب "الكتائب".
 
 
 
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