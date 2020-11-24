تفاصيل جديدة عن مرتكب جريمة بشري.. وهذا ما كشفه المختار

أشارت قناة MTV ان قاتل الشاب جوزيف طوق في بشري يعمل كناطور في الفيلا التي وقعت فيها الجريمة، مشيرة إلى ان طوق يملك أراض بجانب المكان والأسباب الأساسية للجريمة رهن التحقيقات.

ولفتت الـ MTV إلى ان الشاب السوري أطلق النار على طوق على السلالم وقد حاول الأخير الإبتعاد من المكان لكّن القاتل استمّر بإطلاق نار حتى أرداه قتيلاً.

من جهته، قال مختار بشري للـ أم. تي. في: نترك الموضوع للتحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة وجوزيف طوق يملك أرضا زراعية ووقع خلاف بينه وبين الشاب السوري ولكن الأمر غير المنطقي هو امتلاك السوري للسلاح، مطالبا بضبط السلاح المتفلت. ولفت إلى انه ستكون هناك لقاءات على مستوى بشري للبحث في الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة.