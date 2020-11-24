بلدية بنعفول: تسجيل إصابة جديدة

أعلنت بلدية بنعفول في بيان، أنه بعد إجراء فحص PCR لـ ح.ف جاءت النتيجة إيجابية. وطلبت من جميع المخالطين له في البلدة التواصل مع لجنة الطوراىء في البلدة لإجراء ما يلزم.