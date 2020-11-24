"تفتيشات المطار" تحبط محاولة تهريب كمية من الحشيشة داخل "مكبّريْن للصوت" (فيديو)

فصيلة تفتيشات المطار تُحبط عملية تهريب كمية من الحشيشة مخبّأة داخل مكبرَين للصوت، والتنسيق بينها وبين مكتب مكافحة المخدّرات والمجموعة الخاصة يؤدّي إلى توقيف المتورطين وضبط كميات من الحشيشة بلغ وزنها 30 كلغ.#قوى_الامنhttps://t.co/IGgo5MiwHR pic.twitter.com/CurMP4BQfI
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) November 24, 2020
فصيلة تفتيشات المطار تُحبط عملية تهريب كمية من الحشيشة مخبّأة داخل مكبرَين للصوت، والتنسيق بينها وبين مكتب مكافحة المخدّرات والمجموعة الخاصة يؤدّي إلى توقيف المتورطين وضبط كميات من الحشيشة بلغ وزنها 30 كلغ.#قوى_الامنhttps://t.co/IGgo5MiwHR pic.twitter.com/CurMP4BQfI