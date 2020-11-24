القاضية نصار تفقدت موقع جريمة بشري

تفقدت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار موقع الجريمة التي وقعت مساء أمس في بشري وأدت الى مقتل الشاب جوزف طوق على يد شخص من التابعية السورية حيث قامت بمسح شامل للمكان.

يشار الى أن الجاني يعمل كناطور في فيلا محاذية لأرض يملكها طوق. وتم نقله من مخفر بشري الى سراي طرابلس لمتابعة التحقيقات بعد أجواء من التوتر سادت المنطقة ليل أمس.