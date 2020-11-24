محمد خرج من منزله في برج البراجنة ولم يَعُد.. هل شاهدتموه؟

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي: تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: محمد عصام السّيّد أمبابي (مواليد عام 1984، مصري) الذي غادر بتاريخ 21-11-2020 منزله الكائن في محلة برج البراجنة-الضاحية الجنوبية / شارع زين حرب إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد حتى تاريخه، علماً أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

وطلبت المديرية العامة من الذين شاهدوه، أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة برج البراجنة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 466383/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.