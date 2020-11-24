لبنان

دياب ترأس اجتماعاً للجنة "كورونا" الوزارية.. وهذا ما جرى عرضه!

Lebanon 24
24-11-2020 | 12:32
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ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء "كورونا"، بحضور الوزراء زينة عكر، راوول نعمه، محمد فهمي، ميشال نجار، رمزي المشرفية، حمد حسن، فارتينيه أوهانيان وشربل وهبه، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر والمستشارين خضر طالب، بترا خوري وحسين قعفراني. 
 
وعرض وزير الصحة الخطة الصحية المتعلقة برفع عدد الأسرة في المستشفيات، الحملات الميدانية المتنقلة، الفحوصات السريعة، عزل الحالات المصابة وغيرها من الإجراءات.
 
كما جرى تقييم التقارير المقدمة من وزارة الصحة، والتي تشير إلى تحسّن طفيف في نسبة عدد المصابين بـ"كورونا". وتم التأكيد على متابعة كافة الأساليب الطبية والإرشادات المتاحة للخروج من الإقفال نهاية الأسبوع المقبل بنتائج مقبولة، على أن تعقد اللجنة اجتماعًا بداية الشهر المقبل لمتابعة ضبط نسبة الإصابات.
 
 
 
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