بلدية سير الضنية: تسجيل إصابة جديدة

أعلنت خلية الأزمة في بلدية سير ـ الضنية في بيان، "تسجيل إصابة بفيروس كورونا"، وطلبت من المصاب والمخالطين "حجر أنفسهم 14 يوما، حرصا على سلامتهم، ومنعا لتفشي الفيروس".

