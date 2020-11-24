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لبنان
بلدية سير الضنية: تسجيل إصابة جديدة
Lebanon 24
24-11-2020
|
12:53
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أعلنت خلية الأزمة في بلدية سير ـ الضنية في بيان، "تسجيل إصابة بفيروس كورونا"، وطلبت من المصاب والمخالطين "حجر أنفسهم 14 يوما، حرصا على سلامتهم، ومنعا لتفشي الفيروس".
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