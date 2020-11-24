وقفة احتجاجية لأهالي موقوفين في نظارة بعبدا أمام قصر العدل

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن عددا من أهالي الموقوفين في نظارة بعبدا نفذوا وقفة احتجاجية امام قصر العدل، مطالبين القضاء بالاسراع في البت بملفاتهم والحكم عليهم والافراج عنهم".