لبنان

وقفة احتجاجية لأهالي موقوفين في نظارة بعبدا أمام قصر العدل

Lebanon 24
24-11-2020 | 13:14
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن عددا من أهالي الموقوفين في نظارة بعبدا نفذوا وقفة احتجاجية امام قصر العدل، مطالبين القضاء بالاسراع في البت بملفاتهم والحكم عليهم والافراج عنهم".
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